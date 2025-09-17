Se programó la 8º fecha del Clausura

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol se programó la octava y penúltima fecha del Torneo Clausura "Chacho Zambrano" de primera división femenino y masculino.

El detalle de la fecha es la siguiente.

Mañana, en el estadio "La Tablada", Deportivo Luján vs. Atlético Gorriti. A las 14.30, femenino y a las 16.30, masculino.

Viernes, en el estadio "Emilio Fabrizzi" de Palpalá, Altos Hornos Zapla vs. General Lavalle, a las 14.30 y a las 16.30 en damas y caballeros respectivamente.

En el estadio "La Tablada", Ciudad de Nieva vs. San Francisco (14.30 y 16.30)

En el complejo Papel Noa, Gimnasia y Esgrima vs. Asociación La Viña (14.30 y 16.30).

En el estadio "Jesús Flores" de Palpalá, Malvinas Fútbol Club vs. Deportivo Alberdi (14.30 y 16.30).

En el estadio "La Tablada", Atlético Cuyaya vs. Atlético Palpalá (19.30 y 21.30).

Sábado, en el estadio "La Tablada", Sportivo Palermo vs. General Belgrano (14.30 y 16.30). Posteriormente, Universitario vs. Deportivo Los Perales (19.30 y 21.30).

Domingo, en el estadio "La Tablada", Deportivo El Cruce vs. Deportivo Comercio (14.30 y 16.30).

En la oportunidad tendrá jornada libre Atlético Talleres de Perico.

La reciente reunión liguista se contó con la presencia de Eusebio Quispe, titular del Colegio de Árbitros, donde se planificó trabajo en conjunto con la finalidad de mejorar en el desensolvimiento arbitral en todas las categorías.

Se viene una fecha más que atractiva, ya que los candidatos a quedarse con los primeros cuatro lugares de la tabla en cada grupo se ilusionan y saben que no podrán fallar para definir todo en el cierre.