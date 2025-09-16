°
17 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Abra Pampa

Pascuttini llevó su campaña a Abra Pampa con un fuerte mensaje de unidad

El candidato a diputado nacional por el frente Primero Jujuy Avanza se reunió con dirigentes puneños y referentes provinciales. Plantearon el compromiso de trabajar en conjunto por soluciones para la región.

Martes, 16 de septiembre de 2025 22:31

En el marco de su campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales, el Dr. Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, visitó la ciudad de Abra Pampa, donde encabezó un encuentro con dirigentes locales y de comunidades cercanas.

Durante el acto, los referentes solicitaron apoyo concreto para la región y destacaron la importancia de generar un trabajo recíproco con los candidatos, comprometiéndolos en la construcción de soluciones para los pobladores puneños.

La convocatoria contó con la presencia de los legisladores Rubén Rivarola, Carlos Haquim y Verónica Valente, quien acompaña la lista en segundo término.

Participaron funcionarias municipales como las concejales Ayelén Dionisio, Celeste Cari y Nadia Cruz, además de dirigentes de localidades vecinas: Antonio Borja (comisionado de Yavi), Rolando Flores (Minas Pirquitas), Roberto Alvarado (Barrios), el vocal Aldo Mamani (Puesto del Marqués) y María Cristina Solís (Santa Catalina).

Con un mensaje de unidad como eje central, el encuentro en Abra Pampa se consolidó como un paso más en la estrategia de Primero Jujuy Avanza para llevar la voz de la provincia al Congreso de la Nación.

