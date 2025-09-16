La tasa vial permitió pavimentar 102 cuadras en la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó el informe final sobre la Tasa Vial, en el que se destacó que durante su vigencia permitió la pavimentación de 102 cuadras y obras complementarias en distintos barrios de la ciudad.

El informe reveló además que, desde julio de 2024 a septiembre de 2025 (devengado al 31 de julio), el Municipio percibió un total de $1.781.628.296 por la Tasa Vial, mientras que los pagos de obras ascendieron a $3.110.076.001. Estos datos reflejan que la inversión municipal fue considerablemente mayor a lo recaudado por este tributo, reafirmando la decisión de destinar recursos adicionales para la mejora de la infraestructura vial.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge remarcó que la tasa “significó un aporte más que importante para mejorar la red vial”, aunque reconoció la polémica que generó y recordó que en agosto fue dada de baja por decisión del Concejo Deliberante.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Daniel Sosa, explicó que las cuadras pavimentadas se realizaron con diferentes sistemas constructivos adaptados a cada sector de la ciudad, incluyendo trabajos en hormigón simple, cordón cuneta y concreto asfáltico, con especial énfasis en Alto Comedero.

Finalmente, el Municipio destacó que las obras ejecutadas mejoraron la transitabilidad en barrios y avenidas principales, agilizando la circulación y beneficiando a miles de vecinos.