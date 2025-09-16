River Plate: Gallardo arma el 11 inicial de mañana

Gallardo quedó muy conforme por lo hecho con el equipo en UNO, tanto cuando pudo ser superior como cuando le tocó ponerse el overol al quedarse con un hombre menos. Y teniendo en cuenta que allí jugaron mayoría de titulares, no se prevén muchos cambios para el mañana.

La primera modificación cantada es el ingreso de Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos. Cachete descansó tras jugar con Argentina y volverá al 11. Misma situación para Paulo Díaz y Kevin Castaño. El colombiano sí sumó minutos contra Estudiantes, y jugará en el lugar que Giuliano Galoppo.

A priori, hay ocho futbolistas con su lugar asegurado: Armani, Montiel, Paulo Díaz, Acuña, Enzo Pérez, Castaño, Salas y Driussi. A ellos habría que sumarle a Nacho Fernández, quien viene en buen nivel. Los dos puestos restantes tienen cuatro candidatos, y dependerá de si Gallardo decide repetir la línea de tres centrales, o si regresa al 4-3-1-2.