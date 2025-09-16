El "sojero" bajó al puntero

Con esta derrota, no sólo festejó el "sojero", ya que se gritó fuerte en Río Cuarto, porque ahora Estudiantes es el puntero con 56 puntos por diferencia de goles, a tres fechas del final.

Los primeros diez minutos de juego fueron del "lobo" cuyano. Tuvo posesión de balón, dominio territorial y generó peligro en los pies de Ferreyra y Andrada.

Sin embargo, todo lo bueno que hizo el equipo de Ariel Broggi en esos momentos, se desvaneció en el primer ataque a fondo de Agropecuario. Centro pasado, falló la defensa, la dominó Gagliardi, centro atrás y gol de Mosqueira. Golpe al mentó para Gimnasia.

En el complemento, el "lobo" intentó una leve reacción, pero otra vez falló la última línea. Así fue que tras un pelotazo largo, ganó Blando, dominó y la clavó al palo derecho de Petruchi. Golazo y partido liquidado. A partir de allí, el "Mensana" no tuvo reacción alguna.

Ahora, restan tres fechas, la hoja de ruta del conjunto mendocino indica que el próximo fin de semana jugará con San Telmo, luego visitará a Chacarita y en la última jornada recibirá a Defensores de Belgrano.

Ya no tiene margen de error y debe ganar los tres si quiere llegar a la final, más allá que el "pincha" cordobés también se ilusiona, al igual que el "lobo" jujeño que le pisa a los talones a ambos y espera que den un paso en falso en este sprint final de la Primera Nacional.

Por su parte, Agropecuario debe presentarse el domingo a las 18 -nuevo horario- en el estadio "23 de Agosto", con la obligación de volver a ganar si pretende ingresar al Reducido, hoy afuera por diferencia de goles con Chacarita Juniors, el octavo en la Zona B.