Deportivo Pampa Blanca puso primera

El campeón de la Liga Departamental comenzó ayer su pretemporada.

El club Deportivo Social y Cultural Pampa Blanca inició la preparación para su participación en el próximo Torneo Regional Amateur, ya que tras coronarse campeón 2025 de la Liga Departamental, accedió a la única plaza que brinda la liga, por ello junto a Talleres de Perico, Monterrico Sur y el recientemente invitado Sportivo Rivadavia serán los equipos que representarán al departamento El Carmen en el certamen afista.

La novedad en el conjunto del "depor" es que Darío "Topadora" Zampini asumió como director técnico, será el responsable de llevar las riendas del elenco del sur provincial y ya fue presentado en la primera práctica.

Junto al joven entrenador estuvieron Sergio Coro, ayudante de campo; Fabricio Zúñiga como asistente técnico; Daniel Tapia como entrenador de arqueros; Rafael Jarpa y Matías Segovia como preparadores físicos, mientras que el utilero sigue siendo Miguel Gil, todos de Pampa Blanca.

Zampini tiene experiencia dirigiendo el regional, ya que en el último año dirigió Sociedad Tiro y Gimnasia de San Pedro, además viene de estar activo este año dirigiendo liga departamental con el club Monterrico San Vicente.

Si bien ayer se inició la pretemporada, el plantel del Deportivo ya comenzó a trabajar, conservando la base del elenco campeón con jugadores referentes como Nicolás Martínez, Moisés Soto, Ricardo Lavayen, Ignacio Gutiérrez, Alexis Reyes, Mauro Flores, Martín Vargas, Erick Vorja, Tomas Góngora, Héctor Alancay, Daniel Suárez y Daniel Andrada entre otros.

También llegaron caras nuevas como el experimentado central Darío "Gringo" Matorras, el arquero Carlos Garzón y el volante central Maximiliano Ibarra que proviene del fútbol boliviano.