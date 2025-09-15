Incautaron más de cuatro kilos de cocaína ocultos en una valija con doble fondo en un control de Tucumán

En un procedimiento de control rutinario, efectivos de la Gendarmería Nacional incautaron este martes más de cuatro kilos de cocaína que eran transportados de manera clandestina en el equipaje de una pasajera de un colectivo de larga distancia.

El operativo fue llevado a cabo por el personal del Grupo “Burruyacú” del Escuadrón 55 “Tucumán”, desplegado en el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de 7 de Abril.

Al interceptar un micro que había partido desde la provincia de Jujuy y tenía como destino final la Ciudad de Buenos Aires, los gendarmes procedieron a realizar inspecciones físicas y documentales. Utilizando un escáner, detectaron “anomalías y cuerpos extraños” en el interior de dos bolsos pertenecientes a una mujer de nacionalidad boliviana.

Una inspección minuciosa reveló que las valijas contaban con dobles fondos, un método clásico de ocultamiento. En su interior, los uniformados hallaron varios paquetes rectangulares de un material plástico que contenía una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo realizadas con Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 4 kilos y 316 gramos.

Ante el hallazgo, los gendarmes procedieron a la detención de la mujer implicada. Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se secuestró la droga y se labraron las actuaciones correspondientes para la investigación. La intervención logró desbaratar un nuevo intento de introducir estupefacientes en la capital del país a través del transporte público.