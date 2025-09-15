°
Nacionales

El presidente terminó de grabar la cadena nacional en la que presentará el Presupuesto 2026

El discurso, de unos 20 minutos, fue elaborado durante el fin de semana junto al asesor Santiago Caputo

Lunes, 15 de septiembre de 2025 19:18
SALÓN BLANCO DE CASA ROSADA

El presidente Javier Milei terminó de grabar este lunes, en la Casa Rosada, el mensaje que se transmitirá más tarde por cadena nacional para presentar el Presupuesto para el año que viene, con un discurso en el que hace una fuerte defensa al déficit cero y anuncia algunas medidas que tomará el Gobierno.

La filmación se realizó en el Salón Blanco, entre las 17:00 y las 18:00, y el líder libertario habría estado solo hablando frente a la cámara

En Balcarce 50, sin embargo, se encontraba el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se reunió con el vocero Manuel Adorni y con el asesor Santiago Caputo durante algunas horas.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda se quedó para escuchar las palabras del mandatario.junto al portavoz y al diputado José Luis Espert -que en octubre buscará renovar su banca-, en su calidad de titular de la condición de Presupuesto.

El discurso, que dura aproximadamente 20 minutos, fue elaborado en gran parte durante el fin de semana en la Quinta de Olivos con la colaboración del consultor político, quien estuvo este lunes concentrado en los últimos detalles del mensaje.

