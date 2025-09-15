Denuncian que EE.UU triplicó las operaciones de inteligencia y exploración al norte de Venezuela

Estados Unidos triplicó las operaciones de inteligencia y exploración al norte del territorio insular venezolano, afirmó este domingo el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

"Ahora pasaron a un patrón diurno a hacerlo de noche y de madrugada", dijo el general en jefe, al comentar que en agosto pasado se triplicaron "las operaciones de inteligencia y de exploración contra la República Bolivariana de Venezuela, y en septiembre todos los días".

Padrino López indicó dicha información desde el complejo militar Fuerte Tiuna, donde ofreció un balance de las operaciones militares en defensa del país y comentó que, a pesar de que en el territorio insular al norte del país sudamericano siempre se registraron operaciones de inteligencia por parte de aviones estadounidenses, en la actualidad estas aumentaron.

"La mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no nos notifican su plan de vuelo, ahí al norte, en el Caribe nuestro", sostuvo el funcionario venezolano y detalló que la noche del sábado se tuvo el registro de aviones de inteligencia, "tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo".

Comentó que se trata de aviones RC-135 que realizan reconocimiento e inteligencia estratégica y otras aeronaves que pasan son cisternas de sistema de alerta y de patrullaje marinos, al tiempo que la Defensa de Venezuela lleva a cabo sus propios procesos de "inteligencia interna".

Estados Unidos tiene la intención de "sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos", según lo expresado por Padrino López.