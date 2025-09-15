°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Corte en Av. Bolivia: Rotura de acueducto afecta tránsito y suministro de agua

Personal técnico trabaja para restablecer el suministro durante el transcurso de la jornada, por lo que se dispuso un corte de tránsito en el sector comprendido en avenida Bolivia N° 2.600 desde las 15 hasta las 23 horas con el fin de facilitar las reparaciones

Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:12
Imagen ilustrativa.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que este lunes se llevará a cabo un corte de tránsito sobre avenida Bolivia, a la altura del Concejo Deliberante, debido a la rotura de un acueducto de 350 milímetros.

El inconveniente se produjo en la zona donde una empresa privada realizaba trabajos y, como consecuencia, se afectó el servicio de agua potable en el barrio Huaico. Personal técnico de Agua Potable de Jujuy S.E. ya se encuentra trabajando en el lugar para reparar el daño y restablecer el suministro durante el transcurso de la jornada.

Con el objetivo de facilitar las tareas de reparación, se dispuso la interrupción del tránsito en el sector comprendido en avenida Bolivia N° 2.600 desde las 15 hasta las 23 horas.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se recomendó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para evitar demoras.

