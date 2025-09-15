Hoy volvieron a aumentar los combustibles

Los combustibles volvieron a registrar un aumento este lunes 15 de septiembre, marcando el quinto incremento en los últimos dos meses y el tercero dentro de este mes. Desde las primeras horas, las estaciones de servicio de la provincia actualizaron sus carteles con los nuevos precios, generando preocupación entre automovilistas, transportistas y sectores productivos.

La suba se enmarca en el nuevo sistema de actualizaciones que permite a las petroleras modificar sus valores sin necesidad de aviso previo al Gobierno nacional, lo que explica la frecuencia y, en algunos casos, la disparidad en los momentos de aplicación.

Los nuevos precios

Según se pudo constatar, los valores de referencia en la provincia son:

Nafta Súper: $1.508 por litro (una suba de $8 respecto a la semana pasada)

Nafta Infinia: $1.743 por litro (incremento de $3)

Diésel 500: $1.566 por litro (aumento de $6)

Diésel Infinia: $1.756 por litro (subió $9)

El impacto fiscal y la sombra de octubre

Tras una serie de postergaciones mediante decretos para morigerar el impacto inflacionario, el Gobierno nacional avanza con la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono en dos etapas.

La primera se aplica durante este mes de septiembre. Sin embargo, la suba más significativa está programada para el 1° de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos acumulados y postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025. El decreto oficial argumenta que esta medida busca “fortalecer las cuentas fiscales” en el actual contexto económico.

Esta perspectiva de una nueva y fuerte escalada en poco más de dos semanas genera expectativa y malestar entre los usuarios, que ya enfrentan una constante presión sobre sus costos logísticos y de movilidad.