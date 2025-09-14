Destino de los municipios, atado a la elección de octubre

Con la presencia del conductor del Frente Jujuy Crece, Gerardo Morales, se llevó a cabo una intensa y productiva reunión organizativa en la ciudad de Perico, con el objetivo de delinear las estrategias de cara a las elecciones del 26 de octubre. El encuentro contó con la presencia de intendentes de la zona, legisladores provinciales, concejales y numerosos dirigentes, además de los candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise como titulares, junto a los suplentes Fabián Tejerina y Pablo Mayans.

Durante el encuentro, se realizó un análisis profundo del escenario nacional, con especial atención al resultado de las elecciones en Buenos Aires y el impacto que está teniendo en las provincias la caída del gobierno de Javier Milei, que arrastra consigo a la actividad económica, el empleo y la calidad de vida de los argentinos.

El compromiso de todos los presentes fue claro: defender a Jujuy desde el Congreso Nacional, con representantes que no se callen, que no sean funcionales al ajuste y que entiendan que el destino de los municipios está atado a lo que ocurra en octubre.