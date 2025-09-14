°
14 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Municipalidad capitalina
Liga Jujeña
“Té Conecto”
Artes Marciales
Turismo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
básquet
Paseo de la Plantas
Jadar 2025
PERICO
Municipalidad capitalina
Liga Jujeña
“Té Conecto”
Artes Marciales
Turismo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
básquet
Paseo de la Plantas
Jadar 2025

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD

Destino de los municipios, atado a la elección de octubre

Referentes y candidatos se reunieron con jefes comunales.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:00
ENCUENTRO | IMAGEN DE LA REUNIÓN REALIZADA EN PERICO.

Con la presencia del conductor del Frente Jujuy Crece, Gerardo Morales, se llevó a cabo una intensa y productiva reunión organizativa en la ciudad de Perico, con el objetivo de delinear las estrategias de cara a las elecciones del 26 de octubre. El encuentro contó con la presencia de intendentes de la zona, legisladores provinciales, concejales y numerosos dirigentes, además de los candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise como titulares, junto a los suplentes Fabián Tejerina y Pablo Mayans.

Durante el encuentro, se realizó un análisis profundo del escenario nacional, con especial atención al resultado de las elecciones en Buenos Aires y el impacto que está teniendo en las provincias la caída del gobierno de Javier Milei, que arrastra consigo a la actividad económica, el empleo y la calidad de vida de los argentinos.

El compromiso de todos los presentes fue claro: defender a Jujuy desde el Congreso Nacional, con representantes que no se callen, que no sean funcionales al ajuste y que entiendan que el destino de los municipios está atado a lo que ocurra en octubre.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD