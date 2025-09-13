El domingo se definen las finales de la Copa Jujuy

La final femenina comenzará a las 15:00, con un duelo que promete grandes emociones, Atlético El Carmen se medirá ante Sportivo Palermo.

Posteriormente, a las 17:00, el campo de juego vibrará con la final masculina entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro.

Las entradas, con un costo de $5.000, se podrán adquirir en las boleterías del estadio. Para garantizar la seguridad y el orden, se ha diseñado un operativo policial especial para la distribución de las hinchadas:

Atlético San Pedro: Sector Lobo Norte

Monterrico Sur: Sector Lobo Sur

Sportivo Palermo: Platea Norte

Atlético El Carmen: Platea Sur

Para aquellos que no puedan asistir al estadio, los partidos serán transmitidos en vivo a través de las plataformas de YouTube y Facebook, permitiendo que todos los jujeños sigan de cerca la definición de este torneo que ya es una tradición en la provincia.