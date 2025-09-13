"Trazos culturales" se abre en Macedonio

Hoy a las 19.30 se inaugura la muestra plástica "Trazos culturales" de Eloy Adriel Lamas, en las instalaciones del Centro Cultural y Museo "Casa Macedonio Graz" (Güemes esquina Lamadrid).

La misma estará disponible hasta el 30 de este mes. Son 14 obras, de diversas dimensiones, de estilo figurativo, realistas y abstractas, realizadas principalmente en acrílico sobre lienzo.

Eloy Adriel Lamas es de soy de Barrancas. "Dibujo y pinto desde hace 4 años, y participé de diferentes muestras colectivas", dice, "además realicé múltiples actividades referidas al arte, como pintada de murales, Body Paint y talla madera", asegura presentándose.

ELOY LAMAS | JOVEN ARTISTA PLÁSTICO DE BARRANCAS.

Actualmente cursa el 4to año del profesorado con Orientación en Pintura, y el mes pasado recibió una mención como Artista menor de 30 años del premio Ledesma.

"Trazos culturales" se refiere a las expresiones culturales de su pueblo, las creencias y tradiciones que me inculcaron sus abuelos y su madre. "También es el modo en que estas se manifiestan en mi vida diaria. Y con mis obras intentaré a qué se conecten con las raíces culturales y espirituales del norte jujeño, reconociendo y respetando la historia, la diversidad de los pueblos originarios", explica el artista.

"Esta expresión artística puede ser una búsqueda de la identidad, un homenaje, un tributo a la cultura y la historia de los pueblos aborígenes, también una forma de inspirar a la conciencia y el respeto hacia la diversidad cultural y la conexión con la naturaleza", concluye.