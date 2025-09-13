Oficina móvil para las personas con discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa desplegando la Oficina Móvil de Gestión y Asesoramiento en distintas localidades, acercando servicios y garantizando derechos a las personas con discapacidad y sus familias.

Recientemente, los equipos técnicos estuvieron en Purmamarca, La Intermedia, San Pedro, Vinalito y en el distrito Alto Comedero de esta capital, donde se brindó atención personalizada y asesoramiento integral sobre trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad, acceso a pensiones no contributivas, programas sociales vigentes, dispositivos de rehabilitación, acompañamiento escolar, como también orientación sobre recursos disponibles en cada comunidad.

Asimismo, se ofrecieron instancias de escucha activa a las familias para relevar necesidades específicas, articular respuestas con otras áreas del Estado provincial y brindar información sobre los diferentes dispositivos que funcionan en la provincia.

Se busca acercar el Estado a la comunidad, derribando barreras geográficas y administrativas, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Jujuy.

Próximas visitas

Se informó que la oficina itinerante atenderá el próximo miércoles, de 8.30 a 12.30, en la Plaza Central de Libertador General San Martín (calle Belgrano frente al Municipio), en tanto que al día siguiente hará lo propio en La Quiaca, en el Centro Papa Francisco (Ejército del Norte y Cornelio Saavedra), de 9 a 12.30.