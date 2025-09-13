Hondo pesar por la partida de un héroe de Malvinas

Se fue ayer Dante Fotio Nicolás, un veterano de guerra de Malvinas nacido en El Talar, quien durante el conflicto bélico con Gran Bretaña fue tripulante del buque ARA "Cabo San Antonio".

Nicolás, nacido el 22 de diciembre de 1964, era un hombre sencillo, amable y respetuoso. Dedicaba gran parte de su tiempo a malvinizar manteniendo un estrecho contacto con excombatientes de toda la provincia.

Cuando su salud se lo permitía, participaba de los desfiles y charlas en las escuelas en las que ponía especial énfasis al evocar la memoria de los soldados que no regresaron.

Tripulante del Cabo San Antonio, a Nicolás le cupo el honor de pisar el suelo de Malvinas. "Una sola vez nomás cuando desembarcaron y después cuando llevaron a la flota porque nosotros únicamente hacíamos como fuerza de comando de llevar todo lo que era el armamento y tropa", relató en la entrevista que concedió para la segunda edición del libro de mi autoría "Malvinas en primera persona".

Sus días en la embarcación durante el conflicto bélico de 1982 eran de mucha tensión. "No llegaba a dormir porque tenía que hacer guardia".

En aquella conversación rememoró el momento en que partió el tren con los soldados jujeños que iban a hacer el servicio militar y ni se imaginaban que participarían en una guerra. Era febrero de 1982. "Cuando salimos de Jujuy era impresionante la cantidad de gente que nos había venido a despedir y a la vuelta hemos tenido que venir escondidos. Nunca en la historia de la Argentina se va a saber por qué han escondido todo", sostuvo en aquel momento.

También habló del retorno a El Talar y el recibimiento de su padre y las charlas, café mediante, compartiendo tantas emociones contenidas.

Como a la gran mayoría de los veteranos de guerra, a Dante Fotio Nicolás le resultó muy difícil conseguir trabajo. "Sufrí mucho para conseguir trabajo" aseguraba al destacar que luego de trabajar un tiempo en la empresa Ledesma, en Libertador, retornó a El Talar, donde fue concejal e intendente.

Su participación en la guerra de Malvinas encendió su patriotismo y sobre todo el amor por los símbolos de la argentinidad. Amaba entonar las estrofas del Himno Nacional.

"Yo soy un loco de cantar el Himno, a mí me gusta la canción Aurora. Mi señora me dice que le hago dar vergüenza porque soy el único que grita, pero me sale del corazón. Y le digo no tengo que tener vergüenza porque es mi canción patria, porque yo la escuché muchas veces durante la guerra y pensaba en mi familia, pensaba en los que no iban a volver y eso englobaba un lecho de fuerza y voluntad para salir adelante".

Dante Fotio Nicolás se fue ayer rodeado del amor de su esposa, hijos, amigos y veteranos de guerra que lo acompañaron siempre. Sus restos fueron velados en el CIC de El Talar.