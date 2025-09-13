Entrega de armas de fuego para su destrucción

Dentro de las políticas de seguridad y transparencia impulsadas por el Poder Judicial de Jujuy, se concretó en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy la primera entrega de armas de fuego y municiones en condición de decomiso, con destino a su destrucción definitiva.

La delegación de la Anmac en Jujuy está en San Martín 236 de esta capital, y atiende martes y jueves de 9 a 13.

La medida se llevó a cabo en cumplimiento de la Acordada Nº 5/2021, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia jujeña dispuso la eliminación de armas y municiones, librando oficio a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para el retiro y procedimiento de destrucción.

INTERVENCIÓN | DE LA ENTREGA TOMARON PARTE FUNCIONARIOS JUDICIALES, NACIONALES Y PROVINCIALES.

En esta primera entrega, se dispuso la remisión de 436 armas de fuego, que serán trasladadas a los depósitos oficiales de la Registro Nacional de Armas (Renar) para su destrucción conforme a los protocolos vigentes.

Durante el acto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, el juez Ekel Meyer, expresó: "Estas son armas que se sacan de la delincuencia y se destruyen en un trabajo articulado entre el Poder Judicial y los organismos nacionales. Quiero agradecer el trabajo de todo el Centro Judicial San Pedro, al encargado de depósito Jorge Samman y a todo el personal por este cuidadoso trabajo que permite retirar de circulación estas 436 armas".

Origen del operativo

El procedimiento tuvo origen en un informe elaborado por Liliana Pellegrini, jueza habilitada en el Juzgado de Causas Ley Nº 3584, en el que se detalló la existencia de armas incautadas conforme a la normativa vigente, y cuya remisión fue ordenada a los organismos competentes.

Participaron de la entrega, además del titular de la Justicia jujeña, el también integrante de la Suprema Corte, Martín Llamas; los jueces del fuero penal del Centro Judicial San Pedro, Liliana Pellegrini, Juan Cabezas Hametti, Leonardo Zazzali, Pamela de la Cruces, Marcelo Ibáñez y Sergio González, entre otros integrantes del Poder Judicial, y el jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, comisario general Milton Sánchez.

Por la legalidad

Asimismo, estuvo presente Sergio Sarlo, coordinador nacional del Banco de Armas y Municiones del país (Banmac - Renar), quien supervisó el operativo de recepción y traslado del material incautado, garantizando su derivación a los depósitos oficiales.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia reafirmó su compromiso con la legalidad, la seguridad pública y la responsabilidad institucional en el tratamiento de los bienes incautados en el marco de los procesos judiciales.