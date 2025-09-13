El clásico fue "general"

Ganas y actitud. General Lavalle se adueñó del clásico barrial ayer en el estadio "La Tablada" después de varios años sin festejar ante Atlético Cuyaya que mostró una pobre actuación en el arranque de la 7º instancia del Torneo Clausura "Oscar 'Chancho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol.

El barrio Mariano Moreno está de fiesta y no es para menos, el "general" logró una victoria épica frente a sus hinchas que mostraron la euforia y desahogo desde las gradas. Sin ser lúcido pero con la intención de ir al frente Lavalle complicó al "bandeño" en la primera mitad. Por tramos manejó el balón y con Zequeiros por poco abre el marcador en un centro al área y con otro centro pasó algo similar con Mealla que cabeceó desviado. Sobre los 33' hubo un riña en plena tribuna de Lavalle y eso detuvo el partido. En el reinicio Rodríguez de zurda se perdió el gol de Cuyaya ante el excelente achique de Narváez. Luego lo tuvo Román pero remató desviado.

En la segunda parte, una maniobra de Zapana le quedó a Mealla en el "general" que no le dio dirección a la chance frente al arco. Después Mealla otra vez ganó en el área pero le quedó larga la bocha y definió incomodo. Ya era más Lavalle y Cuyaya quedó sin ideas de juego. Entonces se animó Quipildor con un zapatazo de 30 metros y exigió la volada de Yécora.

De tanto insistir llegó un centro de Zequeiros y en sus dudas por despejar Aramayo la clavó al primer palo de su propio arco dejando inmune la reacción del golero. Así el "general" se puso arriba en el marcador. La respuesta fue inmediata y con el ingresado Alfaro por poco iguala el "bandeño" pero el travesaño le negó el festejo. Fue todo intenso y Cuyaya fue con orgullo a buscar el gol pero Guzmán ni Márquez estuvieron finos en los metros finales. Y de contra lo sufrió a los 45' porque Mealla puso el 2 a 0 para sellar el triunfo en el clásico.

Además ayer Gorriti venció 2 a 1 a Gimnasia en el "Fausto Tejerina" con goles de Romay y Fernández. Por su parte, Los Perales con los gritos de Quiroga y Murillo dio vuelta el marcador y le ganó 2 a 1 a Zapla en el "Fortín Gaucho". Y en el "Líbero Brabo" Alberdi se quedó con la victoria 2 a 0 ante Palermo y así pelear la clasificación. Los goles, Cristian Cruz y Alarcón en contra.