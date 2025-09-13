Avanza proyecto del Consejo de la Magistratura

Diputados de distintas bancadas y de las comisiones de Legislación General y de Finanzas recibieron a Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini, procurador general y procurador adjunto del Ministerio Público de la Acusación, respectivamente, con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto de ley sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento.

Al respecto, el diputado Adriano Morone señaló que "con esta reunión hemos concluido la etapa de invitar a todos los estamentos. Ya vinieron el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, la Secretaría de Justicia, el Colegio de Magistrados, el Ministerio Público de la Defensa y, hoy, el Ministerio Público de la Acusación. Ahora, con todas las observaciones que hicieron los invitados y los diputados, también, vamos a empezar a trabajar en la redacción de un despacho final".

El proyecto, originado a partir del Decreto N°1397-G/24 del Poder Ejecutivo - que dispuso la creación de una Comisión Redactora- representa un paso significativo hacia la modernización del servicio de justicia.