VIDEO. Wanda Nara estrenó su nueva canción llamada “Tóxica” y un caliente videoclip

Wanda Nara sigue apostando por su carrera musical y ayer por la noche estrenó su última canción, “Tóxica”, en colaboración con el cantante español Kandy Cain, bajo la producción de Negro Dub. La empresaria acompañó su nueva música con un videoclip cargado de referencias de sus ex parejas, Mauro Icardi y L-Gante.

El video, que ya acumula más de 150 mil visitas desde su estreno, muestra a Wanda en una mansión con grafittis y líquido color neón que simula ser una sustancia tóxica, en referencia al título de la canción.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue el Lamborghini ploteado color rosa con la palabra “tóxica” sobre él. Este es sin duda un guiño a su ex pareja Mauro Icardi, ya que previamente era un auto color azul que le pertenecía a él, pero que quedo a nombre de Wanda cuando realizaron su división de bienes.

Además, el videoclip también cuenta con la participación del cantante español Kaydy Cain, con quien la empresaria protagoniza escenas en las que se los ve muy cerca, sobre él y a punto de besarse. En su momento se rumoreaba que esa cercanía era para molestar a L-Gante.