Pesar por la partida de Dante Fotio Nicolás

Se fue hoy Dante Fotio Nicolás, un veterano de guerra de Malvinas nacido en El Talar, quien durante el conflicto bélico con Gran Bretaña fue tripulante del buque ARA Cabo San Antonio. Sus restos están siendo velados en el CIC de su pueblo natal.

Nicolás, nacido el 22 de diciembre de 1964, era un hombre sencillo, amable y respetuoso. Dedicaba gran parte de su tiempo a malvinizar manteniendo un estrecho contacto con excombatientes de toda la provincia.

Cuando su salud se lo permitía, participaba de los desfiles y charlas en las escuelas en las que ponía especial énfasis al evocar la memoria de los soldados que no regresaron.

Tripulante del Cabo San Antonio, a Nicolás le cupo el honor de pisar el suelo de Malvinas.

Como a la gran mayoría de los veteranos de guerra, a Dante Fotio Nicolás le resultó muy difícil conseguir trabajo. “Sufrí mucho para conseguir trabajo” aseguraba al destacar que luego de trabajar un tiempo en la empresa Ledesma, en Libertador, retornó a El Talar, donde fue concejal e intendente.

Este orgulloso talareño se fue ayer rodeado del amor de su esposa, hijos, amigos y veteranos de guerra que lo acompañaron siempre.