Donald Trump adelantó que el FBI detuvo al presunto asesino de Charlie Kirk

"Creo que lo tenemos. Se encuentra bajo custodia". Inesperadamente, con esas dos frases, Donald Trump se convirtió en una fuente de lujo para una noticia que en Estados Unidos se esperaba desde hace casi dos días. El presidente norteamericano le dijo a la cadena Fox News que, según la información más que confiable de la que disponía, el presunto asesino de Charlie Kirk ya está detenido.

Durante más de 36 horas, el FBI solo difundió fotos del sospechoso y algunos videos de sus movimientos. De allí, surge claramente que no es un improvisado ni mucho menos, a pesar de que se lo ve muy joven.

Una de las grabaciones de las cámaras de seguridad lo muestra bajando del techo del que disparó, exhibiendo una gran habilidad y dando la impresión de conocer muy bien el lugar: sabía por dónde descender para estar más seguro a la hora de saltar al pasto. De todas maneras, al incorporarse, aparece con una pequeña renguera.

Luego, según el FBI, huyó por un bosque cercano. Allí se deshizo del rifle con el que mato a Kirk de solo un balazo. El FBI asegura que lo llevaba desarmado en una mochila y lo armó cuando estuvo colocado en el techo, a 180 metros en línea recta a Kirk.

También hay otro video que lo muestra caminando por el campus de la Universidad de Utah antes del crimen. Y al escapar, habría dejado sus huellas dactilares al apoyar las manos en el techo para iniciar su descenso calculado.

Trump, en tanto, se adelantó y dio esta primicia que el FBI no confirmó oficialmente. Tal vez porque dejó que el mandatario fuera quien diera la noticia al país entero. Kirk era muy cercano al mandatario y el principal difusor de sus ideas entre la juventud.

El presidente hablaba con tres periodistas de Fox News sobre el duro momento de la viuda de Kirk, sobre cómo fue la primera vez que lo vio y el entusiasmo inmediato que le despertó su figura. "Arrasé entre los jóvenes, negros, blancos, hombres y mujeres. Todo eso gracias al fabuloso trabajo que hizo Michael", enfatizó Trump y agregó: "Era un gran patriota que no debía tener esta muerte brutal, a esa edad".

Trump contó algo más y muy importante. El asesino habría entrado a su casa y le dijo a su padre que había cometido el asesinato del que hablaba todo el mundo. Siempre, según el relato del mandatario, el padre llamó a un jefe policial que llegó de inmediato y lo detuvo.

Pere no trascendió su nombre, solo que sería una persona joven - como muestran las imágenes conocidas - pero muy cercano al influencer Kirk. Aunque no se aclaró cómo o por qué.

Ya pasó bastante tiempo desde la "primicia presidencial" sobre la captura del asesino de Charlie Kirk. Por el momento, la prensa espera una nueva conferencia del FBI que confirme los dichos del presidente Trump. Y saber, además, quién es, si realmente era una persona cercana a Kirk y por qué ejecutó este magnicidio en un país que también vive una grieta muy profunda entre los conservadores republicanos y el sector más progresista dentro de partido demócrata. Y eso, se replica en la sociedad.

Trump, además, dijo que el asesino merece la pena de muerte, algo contemplado por la justicia del estado de Utah.