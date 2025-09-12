Se puso en marcha el Regional de menores 2025

En las canchas de polvo de ladrillo de Jujuy Lawn Tenis Club se puso en marcha el Torneo Regional de menores de la Asociación Jujeña de Tenis, con subsedes en el Milisenda Tennis Center y Complejo Ampuap.

El certamen alberga a los mejores tenistas de la región que llegaron con el objetivo de buscar puntos para el ranking del circuito de menores de la Asociación Argentina, por lo que cuenta con un buen nivel.

"Son más de 90 jugadores federados menores de 18 años rankeados a nivel nacional, se extenderá hasta el sábado que se van am jugar las finales", anunciaron desde el Jujuy Lawn Tenis Club.

En cuanto a las expectativas, dijeron que "el torneo promete ser emocionante, con la participación de destacados tenistas de la región que competirán por el título y la gloria, el club está en óptimas condiciones para recibir a los jugadores y ofrecerles las mejores condiciones para que puedan desarrollar su juego al máximo".