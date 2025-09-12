Russo recibió el alta y volvió a los entrenamientos de Boca tras 10 días

Era un regreso esperado y deseado por todo Boca. Y tras dejar atrás la internación y recibir el alta medico, Miguel Ángel Russo volvió con todo. Se volvió a vestir con la ropa de entrenamiento tras 10 días, ayer se puso su habitual gorra y salió al césped de "La Bombonera" para hacerse cargo del ensayo de fútbol pensando en el partido ante Rosario Central. Los jugadores lo recibieron con mucho cariño mientras se repartían las pecheras para realizar el entrenamiento. Cada uno de los integrantes del plantel se acercó a saludarlo con un beso y un abrazo. Y así, Miguel observó toda la práctica desde el banco de suplentes de "La Bombonera".

Miguel venía evolucionado bien en su domicilio y desde su entorno reflejaban la idea del técnico de volver lo antes posible. Sin embargo, la recomendación médica era que fuera "día a día, sin apresurarse". Pues bien, llegó ese momento por el que Russo insistía: recibió la autorización y pudo ir hasta "La Bombonera". El DT venía hablando tras cada entrenamiento con Claudio Úbeda, su colaborador principal, que en estos días estuvo al frente de los entrenamientos y que ayer también estuvo en el campo al mando de la práctica de fútbol del equipo, aunque con Miguel observando sentado desde el banco de suplente, como ocurre habitualmente.