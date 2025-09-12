Fue un empate sin goles en la ida en San Pedro

Se define en Salta. El Seleccionado de la Liga del Ramal igualó sin goles ante la Liga del Valle de Lerma en el duelo de ida por la Copa País de Selecciones de Ligas organizado por el Consejo Federal de AFA. El encuentro se disputó en el estadio "Visera de Cemento" y tuvo el arbitraje de Augusto Cardozo.

El combinado jujeño dirigido por Carlos "Jairo" Morales Santos empató 0 a 0 frente al elenco salteño que hizo un gran partido jugando de visitante. Sin embargo con este resultado, la clasificación a la siguiente fase del certamen afista se definirá en el partido de vuelta, programado para el próximo sábado 20 de septiembre.

En esta oportunidad el selectivo de la Liga del Ramal presentó una formación netamente alternativa debido que varios de los muchachos que integran el plantel pertenecen al Club Atlético San Pedro que el domingo a la tarde jugará a final de la Copa Jujuy frente a Monterrico Sur en el estadio "23 de Agosto". Entre ellos que tuvieron sólo unos pocos minutos y saltaron desde el banco de suplentes se puede mencionar a Juan Méndez, Maximiliano Ponce, Juan Páez, Lucas Lucero y Alexis Franco, pero que seguramente estarán en la revancha para aportar su calidad y experiencia en la vecina provincia.

El encuentro tuvo sus altibajos, pero dejó más que claro que ninguno quiere quedarse en el camino y los 90 minutos que restan disputar serán a todo o nada.

Pedro Córdoba, defensor del conjunto jujeño tras el encuentro igualado comentó que "se nos hizo difícil el partido porque en los últimos minutos se metieron atrás y queríamos filtrar la pelota y no se podía pero ahora vamos a trabajar duro en la semana ya que la revancha será complicada en Salta", agregando que "el compromiso de cada en sus clubes y nosotros con Atlético San Pedro tenemos la final de Copa Jujuy, después de eso nos enfocamos de lleno en la vuelta, tenemos material y muchos compañeros que son capaz de revertir un resultado", señaló.

Del mismo modo, José Farfán dijo que "queríamos quedarnos con el triunfo en casa, pero no se dio y ahora vamos a trabajar en la vuelta que será muy trabado donde vamos a dar todo. La gente nos acompañó y eso es lindo, me sentí bien y me adapté muy rápido".