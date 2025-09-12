El "clásico", Lavalle vs Cuyaya abre hoy la 7º

Hoy con 4 encuentros se pone en marcha la 7º fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol en primera división en la rama femenina y masculina que tendrá como atractivo el clásico barrial entre "generales" y "bandeños".

Entonces esta tarde a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino, en el "Fortín Gaucho", Los Perales vs Zapla; en "La Tablada", Lavalle vs Cuyaya; en el "Fausto Tejerina", Gorriti vs Gimnasia y en el "Líbero Brabo", Alberdi vs Palermo.

Mientras que mañana en el predio "Jesús Flores" a las 14.30 jugarán las chicas y desde las 16.30 los muchachos de Comercio vs Luján. En tanto que el domingo se completará la instancia iniciando con un duelo matutino en "La Tablada" a las 9.30 las mujeres y a las 11.30 los varones de La Viña vs Malvinas. Ya por la tarde se disputarán otros 3 encuentros desde las 14.30 en femenino y a partir de las 16.30 en masculino. En "La Tablada", Belgrano vs El Cruce; en el "Plinio Zabala", Talleres vs Nieva y en el "Líbero Brabo", San Francisco vs Universitario. Libre queda en esta jornada Atlético Palpalá.

Además la Liga Jujeña y la Secretaría de Energía firmaron un convenio de colaboración para fomentar el uso racional de la energía y realizar mejoras en la infraestructura de los 19 clubes afiliados. El acuerdo fue rubricado por el presidente, Daniel Fin y el titular de Energía, Mario Pizarro, quienes destacaron la importancia de trabajar en conjunto por un deporte más sustentable. El programa contempla asistencia técnica, capacitaciones y la posibilidad de acceder a mejoras en las instalaciones, con el objetivo de optimizar el consumo energético, reducir costos y promover prácticas sostenibles en las instituciones deportivas. Un paso clave hacia un futuro más eficiente y comprometido con el cuidado del ambiente. Así se prevé un ahorro económico y ambiental, disminuyendo el impacto ambiental.