El Gobierno modificó el presupuesto vigente con más recursos para el pago de salarios y deuda

El Gobierno dispuso una nueva modificación del presupuesto nacional y asignó más recursos al pago de salarios, deuda, equipamiento y funcionamiento, a través de la Decisión Administrativa 23/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La adecuación presupuestaria se da tras el anuncio de la administración nacional de que el presidente Javier Milei dará a conocer los alcances de la Ley de Presupuesto 2026 durante una cadena nacional que se realizará el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas.

Al explicar la actual modificación, el Ejecutivo sostuvo en la normativa que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento".

Al detallar parte del destino de los fondos asignados, precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

En paralelo, reveló que también “se disponen compensaciones que implican reducir los gastos de capital e incrementar los gastos corrientes y modificar la distribución entre finalidades del gasto”.

En este marco, se dispuso efectuar la transferencia de créditos presupuestarios de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación al Ministerio de Justicia y de los cargos y los créditos de la Coordinación del Instituto Emilia y Manuel Patiño a la misma cartera.

Asimismo, se incorporó al presupuesto vigente los créditos y recursos derivados de la

aprobación del “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los proceso penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio” y la creación del “Consejo de bienes recuperados en favor del Estado Nacional”

Al respecto, el texto oficial remarcó que esta adecuación se realiza “previendo la distribución del remanente del producido de la venta de los bienes recuperados a diferentes organismos de la Administración Pública Nacional”.

Por otro lado, se modificó por compensación el detalle de cargos, en virtud de la transferencia de un agente de la planta permanente del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia y de un agente de la planta permanente del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Al mismo tiempo, la normativa determinó que “es menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente Ejercicio”.

También se adecuaron los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a atender las necesidades de financiamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIF S.A.), de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, de Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima, y de Educ.AR Sociedad Anónima Unipersonal.

En el mismo sentido, se modificó el presupuesto vigente de la citada Jurisdicción, correspondiente a Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), a la Entidad Binacional Yacyretá y a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

El documento oficial aclaró que “a los fines estrictamente presupuestarios, las modificaciones de los créditos presupuestarios de las áreas involucradas en la reorganización ministerial del Poder Ejecutivo Nacional se realizan con cargo a las denominaciones presupuestarias de origen”.