Refuerzan la atención sanitaria gratuita en Palpalá, Perico y la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia, en el marco del Plan Estratégico de Salud II, continúa durante septiembre con el despliegue de sus operativos sanitarios integrales en los municipios de Palpalá, Perico y San Salvador de Jujuy.

Bajo el nombre “Operativo sanitario de corazón a corazón”, equipos interdisciplinarios brindan asistencia médica gratuita a personas de todas las edades. La iniciativa, impulsada por el ministro Gustavo Bouhid con el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir, busca fortalecer el acceso a la salud pública, haciendo hincapié en la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento familiar.

Para acceder a los servicios, los vecinos solo deben acudir a los puntos establecidos en el cronograma y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). El horario de atención en todos los casos será de 8 a 14 horas.

Cronograma y servicios disponibles

La próxima semana las jornadas se desarrollarán en las siguientes ubicaciones:

Jueves 11 de septiembre: SUM Las Tipas. Avenida María del Pilar Bermúdez (entre Vinalito y Ocloyas), Barrio Las Tipas, Palpalá.

Viernes 12 de septiembre: CAPS Nuestra Señora de Fátima. Guatemala esq. Cuba S/N, Barrio La Paz, Perico.

Sábado 13 de septiembre: NIDO ARA San Juan, Barrio 150 Hectáreas, Alto Comedero.

En estas tres jornadas, se dispondrá de una amplia gama de servicios gratuitos: atención ginecológica, turnos protegidos para mamografía, test de PSA, VIH y sífilis, zoonosis, servicios para adolescencia, podología, médico clínico, psicología, nutrición, pediatría, odontología, educación para la salud, rastrillaje, trabajo social y oftalmología.

Posteriormente, los operativos se trasladarán a dos puntos de la capital jujeña:

Martes 16 de septiembre: Asentamiento Xibi Xibi. Maimará 122, Barrio Punta Diamante.

Martes 23 de septiembre: Pan de Azúcar 841 (frente a Plaza Conquista), Barrio Azopardo.

En ambas fechas se ofrecerán los mismos servicios médicos y de prevención, facilitando el acceso a la salud en los barrios.