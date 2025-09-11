Incautaron un millonario cargamento de 85 kilos de cocaína

En Santiago del Estero, un camión llevaba una aparente carga de bananas y papaya, pero los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina habían efectuado una gran investigación, coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y rápidamente lo interceptaron, ante la pista del tráfico de estupefacientes.

Los uniformados detuvieron su marcha inmediatamente y el conductor adujo transportar cajones de bananas y papayas desde la localidad de Perico, con destino al Mercado Central, provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección los funcionarios detectaron incoherencias en la hoja de ruta, el destino y lo declarado por el chofer, por lo que con apoyo del can detector “Yana”, registraron la carga minuciosamente y el animal reaccionó como la hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes.

De esta manera, al efectuar la revisión completa del camión, los federales constataron que trasladaba 70 ladrillos ocultos en cajas de frutas y envueltos en nylon color amarillo con franjas verdes, con el sello del Delfín, narco conocido como el Patrón del Norte. El peso total de la droga incautada fue de 85 kilos, valuados en 1700 millones de pesos.

El Juzgado Federal N° 1, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, Secretaría del Dr. Marcelino Ferreiro, ordenó la detención del chofer jujeño de 55 años de edad . Asimismo, continúan las pesquisas para establecer la procedencia de la sustancia y la identificación de otros partícipes en la maniobra.