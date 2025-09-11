Pintada estudiantil: Operativo especial de tránsito para el viernes

Con motivo de la realización de la tradicional Pintada Estudiantil, que cada año reúne a miles de jóvenes en una expresión artística y festiva, el municipio capitalino, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que este viernes 12 de septiembre se implementará un operativo especial de tránsito Ciudad Cultural.

De esta forma, la Dirección de Tránsito y Transporte, comunicó que la medida contempla la restricción del tránsito vehicular sobre la Avenida de los Estudiantes Jujeños, entre las 8:00 y las 17:00 horas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada de demarcación de la zona de competencia de la pintada.

Desde la dirección se aclaró que no habrá modificaciones en los recorridos del transporte urbano de pasajeros, por lo que las líneas de colectivos continuarán prestando servicio de manera habitual.

Se solicita a los conductores y transeúntes prestar especial atención a la cartelería y al personal municipal apostado en el lugar, quienes estarán brindando orientación y colaborando con el ordenamiento del tránsito.