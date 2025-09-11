Detienen a tres pasajeros con estupefacientes en sus zapatillas

Ayer, personal de la Sección “Chepes” dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja” se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 141 a la altura del kilómetro 36, (localidad de Chepes, Departamento Rosario Vera Peñaloza), cuando inspeccionaron un transporte público de pasajeros, con itinerario Jujuy-Mendoza.

Al efectuar el pasaje con el can detector de narcóticos “Eva”, los uniformados observaron que reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de drogas entre las prendas de tres pasajeros.

Frente a testigos, los gendarmes llevaron a cabo la requisa correspondiente, constatando en las zapatillas (en forma de plantillas) una sustancia vegetal y una sustancia blancuzca pulverulenta.

Personal de Criminalística y Estudios Forense realizó las pruebas de campo “Narcotest”, arrojando 892 gramos de “cannabis sativa”, 32 gramos de cocaína y 15 gramos de pasta base.

Por disposición del Juzgado Federal de La Rioja, se detuvo a los tres ciudadanos y se secuestraron los estupefacientes como así también teléfonos celulares.