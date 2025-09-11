¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Recuperan una motocicleta robada en Pálpala durante un operativo en Monterrico

Efectivos de la Comisaría Seccional 29° de Monterrico hallaron el vehículo en el barrio Santa Ana. El conductor alegó que lo había comprado a un tercero, pero al verificar en el sistema, confirmaron que tenía un pedido de secuestro por robo.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 11:26

Personal policial de la Comisaría Seccional 29°, con asiento en Monterrico, recuperó una motocicleta que se encontraba con pedido de secuestro por robo. El hecho ocurrió durante tareas investigativas realizadas en el barrio Santa Ana.

Al transitar por la calle Bolivia, los efectivos observaron a un hombre a bordo de un motovehículo que presentaba varias irregularidades. Tras detenerlo y consultarle sobre el origen del rodado, el individuo afirmó que lo había comprado a un tercero.

Inmediatamente, se realizó una verificación en el Centro Integral de Acceso a la Información (CIAC), donde se confirmó que la motocicleta había sido denunciada como robada en la ciudad de Pálpala.

El vehículo fue secuestrado, y el masculino quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar su posible participación en el hecho delictivo.

