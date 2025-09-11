San Pedro: entregaron más de 500 armas secuestradas

En el centro judicial de San Pedro se llevó a cabo la entrega de armas secuestradas, que en total suman más de 500 unidades. Del acto participaron el Dr. Ekel Meyer, acompañado por el juez de la Corte, Dr. Martín Llamas, y los jueces del fuero penal de San Pedro: Dra. Liliana Pelegrini, Dr. Juan Cabezas, Dr. Leonardo Zazzali, Dra. Pamela de la Cruces, Dr. Marcelo Ibáñez y Dr. Sergio Gonzalez.

En el centro judicial de San Pedro se llevó a cabo la entrega de armas secuestradas, que en total suman más de 500 unidades. Del acto participaron el Dr. Ekel Meyer, acompañado por el juez de la Corte, Dr. Martín Llamas, y los jueces del fuero penal de San Pedro: Dra. Liliana Pelegrini, Dr. Juan Cabezas, Dr. Leonardo Zazzali, Dra. Pamela de la Cruces, Dr. Marcelo Ibáñez y Dr. Sergio Gonzalez.

Al respecto el Dr. Ekel Meyer destacó el trabajo de la justicia y la policía y expresó: "Había armas activadas que fueron sacadas de manos de delincuentes que hoy son sacadas de circuito y entregadas al RENARD que vino gente desde Buenos Aires, donde luego se destruyen y son sacadas definitivamente de la calle y de la delincuencia".

También afirmó que: "Ha trabajado Poder Judicial de San Pedro, los jueces penales con la vieja causa ley, también la policía está entregando armas, aproximadamente 150, más 15 mil municiones para su destrucción, en definitica es una tarea que se viene llevando adelante en todos los tribunales de la provincia y quedamos en realizar una nueva entrega de armas que quedaron pendientes" concluyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia.