Varios podios en el Torneo Primavera

Palpalá dijo presente con grandes resultados en el Torneo Primavera de Atletismo en el predio del Regimiento de Infantería 20 organizado por la Federación Jujeña de la especialidad. Así fue que el fin de semana en horas de la mañana en la categoría U16 Kevin Carrizo logró el 1º puesto en 80 mts y también 1º puesto en salto en largo.

Mientras que en la categoría U15 Isabella Risso ganó el 1º en 80 mts y 1º en salto en largo; en la categoría mayores Gisela Rodríguez resultó ser 1º en 1500 mts y 1º en lanzamiento de bala y en la categoría U8 Aarón Cruz Aron terminó 2º en triatlón.

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, apoya constantemente a los deportistas locales reafirmando el compromiso con las diferentes disciplinas, en este caso atletismo, en donde hace pocos días se le brindaron los recursos necesarios para que el joven palpaleño Kevin Carrizo, integrante de la Escuela Municipal gratuita de la especialidad, viaje a la provincia de Córdoba junto con su instructora Belén Villalta.

La participación de Kevin en la Copa Nacional U16 de atletismo fue un motivo de orgullo para toda la comunidad palpaleña. El apoyo brindado con recursos necesarios para viajar a "la docta", por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, es un claro ejemplo del compromiso con el deporte y el desarrollo de los jóvenes. Tal es así que compitió en salto en largo con más de 40 atletas del país y se posicionó entre los 10 mejores, y también compitió en carrera de 80 metros, en la tercera serie se situó en 4º puesto. Esta participación no sólo representa un hito en la carrera del atleta, sino también un motivo de orgullo de sus compañeros que ve en él un ejemplo de perseverancia y dedicación. Este tipo de iniciativas son esenciales para fomentar el deporte gratuito y promover un estilo de vida saludable.

Escuela de hockey

La Escuela Municipal de Hockey del barrio Canal de Beagle de Palpalá organizó el 2º Encuentro Infantil que contó con la participación de los clubes Rivadavia, Zapla y Gimnasia. Este evento deportivo fue una oportunidad para que los niños y niñas mostraran sus habilidades y pasión por la disciplina. Además es importante destacar y a la vez agradecer especialmente la colaboración de los padres, quienes generosamente aportaron comida, bebida y un rico chocolate para compartir durante el tercer tiempo. Esta iniciativa permitió fortalecer los lazos entre los participantes, creando un ambiente amistad.