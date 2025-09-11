Scaloni: "El partido ante Ecuador fue complicado"

Luego de la caída de la Selección Argentina por 1 a 0 ante Ecuador, el entrenador campeón del Mundo Lionel Scaloni aseguró que "es positivo que el equipo intente y dé la cara", incluso en la derrota.

Luego de la caída de la Selección Argentina por 1 a 0 ante Ecuador, el entrenador campeón del Mundo Lionel Scaloni aseguró que "es positivo que el equipo intente y dé la cara", incluso en la derrota.

Además, el DT comentó que "el rival también juega" y admitió que por momentos les "tocó sufrir".

Con la derrota, el seleccionado argentino, que ya tenía garantizada la clasificación a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cerró las Eliminatorias Sudamericanas en la primera posición, con 29 puntos.

Con su calma habitual, Lionel Scaloni afrontó la conferencia de prensa y dejó en claro que su seleccionado no tuvo un gran partido, además de ser muy elogioso con el rendimiento del combinado ecuatoriano.

Para abrir la conferencia de prensa Scaloni afirmó que "hay veces que el rival juega y tenemos que sufrir", acotando que, luego de la expulsión del defensor Nicolás Otamendi, "el partido estuvo complicado", aunque valoró que sus dirigidos estuvieron siempre en partido y jugando "a su manera, ante un equipo muy bueno", a pesar del "miedo de tener otra roja en el segundo tiempo".

Además, luego de la sanción al zaguero argentino y al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, el entrenador opinó que "el partido se desvirtuó", aunque asumió que sus dirigidos no pudieron "concretar ni llegar a tener situaciones de gol".

Sobre la segunda mitad, en la cual se jugó gran parte del partido con 10 jugadores por lado, el pujatense declaró que en el segundo tiempo pudieron "haber dado algo más, pero no pudo ser". Además, Scaloni opinó que "el equipo salió de una manera distinta a la que había jugado en la primera parte", pero sentenció que "no siempre se gana".

Acerca de las virtudes del rival, el director técnico de 47 años comentó que Ecuador es "un buen equipo" y que pudo poner al combinado argentino "en dificultad", además de felicitar a su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, por venir "haciendo un muy buen trabajo".