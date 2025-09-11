Fue exitosa la Copa Ifbb disputada en cine Select

Competencia plena se vivió en lo que fue la 3° edición de la "Copa Ifbb Jujuy 2025" a sala llena y con más de 45 atletas en el Cine Teatro Select que estuvo organizada por la Asociación Jujeña de Fisicoculturismo y Fitness (Ajuff) a cargo de Evelín Mendoza y Víctor Ortuño. Del certamen participaron alrededor de 20 categorías en ambos sexos y además fue declarada de interés Legislativo y Cultural por la Provincia de Jujuy. De tal manera que ya se confirmó que en el 2026 se concretará la 4° edición.

Competencia plena se vivió en lo que fue la 3° edición de la "Copa Ifbb Jujuy 2025" a sala llena y con más de 45 atletas en el Cine Teatro Select que estuvo organizada por la Asociación Jujeña de Fisicoculturismo y Fitness (Ajuff) a cargo de Evelín Mendoza y Víctor Ortuño. Del certamen participaron alrededor de 20 categorías en ambos sexos y además fue declarada de interés Legislativo y Cultural por la Provincia de Jujuy. De tal manera que ya se confirmó que en el 2026 se concretará la 4° edición.

A continuación se detallará los ganadores overalls: Jesica Condorí - Jujuy (Overall Wellness ); Cintia Selles - Jujuy (Overall Bikini); Nicolás Plaza - Salta (Overall Culturismo) y Alberto Guzmán - Salta (Overall Men Physique).

Omar Bignón, coordinador Norte de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (Ifbb) Argentina en Ajuff contó ante El Tribuno de Jujuy que "el público copó el cine Select y fueron alrededor de 200 personas que se quedaron hasta el final del torneo con 45 atletas participantes. El nivel fue muy bueno y en algunos estuvo prácticamente a nivel nacional como ser fitmodels que tiene dos pasadas de las chicas, bikini y men physique y culturistas donde tuvimos de Salta, Jujuy y Tucumán. Esperamos que en el 2026 esto se repita, sería muy lindo hacerlo nuevamente en el cine para posicionarlo en el Norte", señaló.

El directivo luego explicó que "de los participantes hubo gente de Salta capital, Guemes, Campo Santo, Orán. Tartagal y Colonia Santa Rosa, de Jujuy tuvimos variados de Perico, San Pedro y La Quiaca, estuvo bastante concurrido este año y queremos que se aumenten en el 2026", agregando que "estamos empezando la temporada ya que todos los torneos más importantes se realizan en esta parte del año. Ya pasó el Argentino de Ifbb que es uno de los más convocantes y fue en Carlos Paz (Córdoba) en el mes de agosto. Ahora estamos esperando el 11 de octubre porque en Salta será la Copa Fox que otra de las más importantes también y luego continuamos en noviembre lo que será en la Casa de la Cultura de Tartagal la 2º edición de la Copa Centenario. Y cerraríamos la competencia en el Nacional de Ifbb que se hace en Chaco para finalizar la temporada con los atletas en el Norte". Al final destacó que "tuvimos un gran respaldo no sólo con colaboradores de Jujuy sino también de Salta y Tucumán con jueces y jurados que hicieron un gran trabajo, más el apoyo del público", sentenció.