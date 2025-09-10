Comenzó el Regional de Box con 20 peleas y un fuerte respaldo del público

Este martes por la tarde, el Centro Deportivo Municipal N°1 del Parque San Martín se transformó en el epicentro del boxeo amateur del norte argentino, con el esperado regreso del Regional de Box, evento que no se realizaba en Jujuy desde el año 2012. Más de 20 peleas eliminatorias se llevaron adelante ante una buena cantidad de público, marcando un exitoso inicio del certamen que definirá al seleccionado del NOA rumbo al nacional de octubre. Esta noche desde las 19 continúa el selectivo

Este martes por la tarde, el Centro Deportivo Municipal N°1 del Parque San Martín se transformó en el epicentro del boxeo amateur del norte argentino, con el esperado regreso del Regional de Box, evento que no se realizaba en Jujuy desde el año 2012. Más de 20 peleas eliminatorias se llevaron adelante ante una buena cantidad de público, marcando un exitoso inicio del certamen que definirá al seleccionado del NOA rumbo al nacional de octubre. Esta noche desde las 19 continúa el selectivo

La jornada no solo destacó por la intensidad de los combates, sino también por el fuerte acompañamiento institucional y comunitario. El intendente Raúl “Chuli” Jorge estuvo presente y celebró el regreso del regional, “un día especial hoy, hace mucho tiempo Brenda y todo el equipo viene trabajando para generar un evento que la ciudad espera hace muchos años, desde el 2012 que no se hace un regional acá en Jujuy”.

Jorge remarcó además el valor social del deporte como herramienta de transformación, “quiero agradecer esta actitud para decir sí al deporte, no a las adicciones, no a todos los flagelos que tienen la sociedad, y allí en la Párroco Marshke, con la conducción de Brenda se hace una verdadera escuela para luchar contra estas cuestiones, y que involucra a toda la gente que va allí a realizar esta destreza y a generar en el box una expresión formativa, de valores que redundan en este regional”.

El intendente también anticipó el compromiso municipal con la actividad boxística en los barrios, “reconocer a todo el equipo y que sigan trabajando de la misma forma, que desde el municipio vamos a acompañar, y este ring que supimos conseguir con mucho esfuerzo, lo vamos a seguir llevando por todos los barrios de la ciudad para que los vecinos y aquellos que transitan este hermoso deporte, lo hagan permanentemente en todos los rincones de la ciudad”.

Por su parte,Brenda Carabajal, coordinadora de la Escuela Municipal de Box e impulsora clave del evento, expresó su alegría por este esperado regreso, “contenta de poder hoy estar presenciando este tipo de eventos, después de 13 años se vuelve a realizar acá en nuestra ciudad, y Jujuy vuelve a ser sede del regional, en el que tenemos cinco provincias que han venido a acompañarnos en búsqueda del lugar para poder conformar el selectivo que va a representar a todo el noroeste en el Nacional que se realizará en octubre”.

Carabajal también valoró la respuesta del público jujeño, “la gente está acompañando, se va sumando de a poco y vuelve a apreciar boxeo. No hemos tenido la posibilidad de hacer un evento en la punta del parque, y hoy poder visibilizarlo es muy lindo, y sobre todo que la familia venga a acompañar”.

Sobre el desarrollo de la competencia, explicó, “tuvimos alrededor de veinte peleas de eliminación directa, y los clasificados estarán este miércoles 10 compitiendo la final. Con respecto a la delegación Jujuy, tenemos posibilidades. Uno de los chicos estuvo el año pasado en el regional y trajo medalla de plata, así que quedamos a la espera de la pelea de nuestro competidor y, sobre todo, saber que tiene un buen trabajo hecho. Vamos a esperar buenos resultados”.