La Quiaca expresó su fuerte apoyo al frente "Primero Jujuy Avanza"

En un contundente despliegue de fuerza política, el Frente "Primero Jujuy Avanza" congregó a más de un centenar de dirigentes de la región de la Puna en un masivo encuentro celebrado en La Quiaca. La jornada, que contó con el respaldo de 8 comisionados municipales y más de 16 vocales de comisiones locales, sirvió para sellar el apoyo de una de las zonas más estratégicas de la provincia a la candidatura de Pedro Pascuttini y Verónica Valente, aspirantes a diputados nacionales.

El encuentro, que tuvo como epicentro la localidad fronteriza de La Quiaca, reafirmó el compromiso del frente con la defensa de los intereses locales frente a lo que sus líderes califican como un "ajuste nacional" que afecta directamente a la producción y a los sectores más vulnerables de Jujuy. La Puna, con su singular economía de subsistencia y su fuerte identidad cultural, se erige como un bastión clave en esta campaña, y la masiva asistencia de sus representantes subraya la relevancia de los temas económicos y sociales en el discurso del frente.

Durante el acto, Pedro Pascuttini, figura destacada de la Cámara del Tabaco, y Verónica Valente, reconocida legisladora provincial, se comprometieron públicamente a ser "la voz de los más vulnerables" y a "defender los intereses de los jujeños por encima de cualquier otro interés". En sintonía con las necesidades de una región que vive del trabajo, la agricultura y el turismo, los candidatos enfatizaron su promesa de poner "primero a la producción, primero a los jubilados, la universidad, el trabajo, el crecimiento y la salud pública".

Uno de los puntos más aplaudidos de la jornada fue el llamado a la unidad para "ponerle un freno a las medidas de ajuste del gobierno nacional". En este contexto, los dirigentes de la Puna, conscientes del impacto de las políticas macroeconómicas en sus economías locales, se mostraron alineados con la estrategia de contrarrestar un modelo que, según manifestaron, perjudica a la producción y a los sectores más desprotegidos del interior.

Estuvieron presentes los referentes Rubén Armando Rivarola, Carlos Haquim y Rodolfo Tecchi entre otros.

Rivarola, en su intervención, destacó la trayectoria de Pascuttini en el sector productivo y el trabajo de Valente en la defensa de los jubilados, la salud y la educación, resaltando que la fórmula representa un abanico completo de preocupaciones jujeñas.

Con este masivo respaldo desde la Puna, el Frente "Primero Jujuy Avanza" busca consolidar su base de apoyo y presentarse como la alternativa unificada que defiende los intereses de la provincia en las próximas elecciones.