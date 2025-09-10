Unión Maimará ganó el Apertura y ya se clasificó

Con la disputa de las finales, finalizó el Torneo Apertura de la Liga Quebradeña de Fútbol donde el campeón en primera masculino resultó ser Unión Deportiva Maimará que será el representante de la entidad en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

En limpio, Maimará igualó 2 a 2 en los 90' con Olimpia pero fue más certero en los penales y festejó el triunfo por 5 a 3. Después en 5º división ganó Juventud de Humahuaca por 3 a 1 a Chacarita de Maimará y en primera femenino, Belgrano superó 3 a 2 a Juventud de Humahuaca que también lo clasifica para el Regional. Los partido se jugaron con la presencia de muchos hinchas que llegaron de Humahuaca, Maimará y Tilcara y entre las autoridades que se hicieron presente en la entrega de premios estuvieron los presidentes de los 14 clubes, además el diputado Diego Cruz; la profesora Gabriela Zárate de la Secretaria de Deportes y el titular del Tribunal de Disciplina, Gonzalo Gualampe.

Horacio Guzmán, presidente de la Liga Quebradeña, le adelantó a El Tribuno de Jujuy que "ahora no damos un receso de dos semana y volvemos a la reuniones del Consejo Directivo para ver como iniciamos el Clausura y continuar con el rodamiento del balón. Quiero agradecer al jefe de la Unidad Regional por el operativo montado para que esto salga bien, como así también al director del hospital de Maimará por hacer la cobertura médica. Y del mismo modo agradecer a lo 14 clubes q integran esta liga federada y apoyan para que esto sea una fiesta del deporte", agregando que "los clubes trabajan todo el año para generar dinero y pagar los seguros de los jugadores más la policía adicional en cada uno de los encuentros. A su vez pagar el arbitraje. Lo ideal sería poder lograr un proyecto con el Gobierno y poder tener sede en la Quebrada para estos partidos y albergar tanta cantidad de gente. También quiero agradecer el comportamiento del público", señaló.

Es importante destacar que la policía de Maimará desplegó un exitoso operativo de seguridad y prevención durante la final de la Liga Quebradeña de Fútbol bajo la supervisión del comisario inspector Nelson Vargas y el subcomisario Rodolfo Cabana. La fuerza policial garantizó que el evento transcurriera sin mayores incidentes.

El operativo, que incluyó personal de la Seccional 37 y de Infantería, se mantuvo activo hasta la finalización de los encuentros. La labor de los agentes se centró en la seguridad de los asistentes y los jugadores, así como en la regulación de las actividades alrededor del Club Unión Deportivo Maimará. La eficiencia permitió que la entrega de premios y desconcentración se realizara de forma ordenada y pacífica.