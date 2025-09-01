Nueva movilización al Congreso por la Emergencia en Discapacidad

Luego del revés que tuvo en Diputados el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad , este jueves 4 de septiembre sería tratado en la Cámara de Senadores, por lo que el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convoca a movilizarse al Congreso de la Nación y a participar en distintas acciones que se realizarán en todo el país.

Aún debe confirmarse, en reunión de interbloque, si efectivamente el veto presidencial será tratado en el recinto el jueves 4, por lo que la convocatoria podría sufrir algunos cambios.

Este debate llega en un contexto marcado por la salida de Diego Spagnuolo de la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en medio de un verdadero escándalo, tras la difusión de grabaciones que señalan a varios funcionarios públicos en presuntos pedidos de coimas y negociados, poniendo bajo seria sospecha la gestión.

"Desde el Foro Permanente exigimos que la Justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos", indicaron a través de un comunicado.

El escándalo por presuntas coimas mantiene en jaque a la gestión de Javier Milei, ya que salpica a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y a Lule Menem. Mientras por un lado avanza la investigación, en las últimas horas el Gobierno denunció ante la Justicia una "operación de inteligencia ilegal".

"Hoy más que nunca, cada presencia cuenta. Convocamos a la ciudadanía a acompañar esta movilización y solicitamos a los legisladores y legisladoras de la Cámara Alta que se pongan del lado de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos y logrando frenar el veto para que se promulgue Ley de Emergencia", indicaron desde el foro.