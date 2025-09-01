Confirmaron la prisión perpetua para la mujer que mató a "Negrin" Albarracín

Los hechos se remontan al pasado 7 de diciembre, cuando Marcelo Albarracín (26) llegó en su moto a la vivienda de su pareja, P. V. (30), en la zona de La Merced. Tras una discusión, la mujer tomó un cuchillo y le propinó una puñalada en el corazón.

La justicia dictó la pena de prisión perpetua para la mujer acusada del homicidio de su pareja, Marcelo “Negrín” Albarracín. La sentencia final revirtió una condena anterior y respondió al clamor de la familia de la víctima.

Según la investigación, en un intento desesperado por encubrir el crimen, la acusada arrastró el cuerpo de Marcelo hacia el interior de la casa, lo lavó y le cambió la ropa. Luego, intentó argumentar que el joven había llegado herido por su propia cuenta, una versión que fue rápidamente desmentida por la policía al encontrar la ropa original de la víctima y el arma homicida.

El proceso judicial estuvo plagado de tensión. La fiscalía, encabezada por el fiscal Agustín Jarma, solicitó desde un inicio la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La defensa, por su parte, argumentó que la mujer había actuado en el marco de violencia de género. Sin embargo, los fiscales lograron presentar testimonios de parejas anteriores de la acusada que daban cuenta de un historial de violencia por parte de ella.

En un giro inesperado, la Cámara de Apelaciones había reducido la condena a 20 años, lo que generó un profundo malestar en la comunidad de La Mendieta. Familiares, amigos y los dos hijos de la víctima, conocidos habían marchado hasta el Centro Judicial de San Pedro para exigir justicia y la pena máxima.

Este fallo final confirmó la prisión perpetúa para la agresora. Este fallo consolida una posición firme de la justicia contra crímenes violentos. La sentencia final no solo cierra un doloroso capítulo para la familia Albarracín, sino que también establece un importante precedente en el país.