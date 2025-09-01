Quedó incrustado en la barranca

Un inusual accidente vial acaparó la atención esta mañana en la bajada de la Ruta Nacional 9, en la Calle 406 que esta ubicada al costado de bajada de Alto Comedero. Un automóvil perdió el control y terminó incrustado de punta en la barranca , en las cercanías de un parque de diversiones.

El vehículo, un Renault Logan gris, permanece abandonado en una posición precaria, lo que ha llevado a las autoridades a establecer una guardia policial permanente para resguardar el lugar. La principal preocupación es que el freno de mano ceda y el auto descienda por la pendiente, lo que podría provocar un accidente mayor.

El incidente ocurrió a primera hora de este lunes y, según testigos, el conductor perdió el control en la peligrosa bajada hacia el centro de la ciudad.

Las causas del siniestro están bajo investigación. Por el momento, no se reportaron heridos, solo daños materiales en el automóvil. Se espera que el dueño del rodado se presente en las próximas horas para retirar el vehículo y esclarecer las circunstancias del hecho.