¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
1 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
Mica Viciconte
Sofia Jujuy Jiméne
Axel
Imprescindibles, ¿o no?
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
inseguridad
Mica Viciconte
Sofia Jujuy Jiméne
Axel
Imprescindibles, ¿o no?
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Quedó incrustado en la barranca

Temen que el vehículo ceda y ruede hacia la ruta 9. 

Lunes, 01 de septiembre de 2025 12:03

Un inusual accidente vial acaparó la atención esta mañana en la bajada de la Ruta Nacional 9, en la Calle 406 que esta ubicada al costado de bajada de Alto Comedero. Un automóvil perdió el control y terminó incrustado de punta en la barranca, en las cercanías de un parque de diversiones.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un inusual accidente vial acaparó la atención esta mañana en la bajada de la Ruta Nacional 9, en la Calle 406 que esta ubicada al costado de bajada de Alto Comedero. Un automóvil perdió el control y terminó incrustado de punta en la barranca, en las cercanías de un parque de diversiones.

El vehículo, un Renault Logan gris, permanece abandonado en una posición precaria, lo que ha llevado a las autoridades a establecer una guardia policial permanente para resguardar el lugar. La principal preocupación es que el freno de mano ceda y el auto descienda por la pendiente, lo que podría provocar un accidente mayor.

El incidente ocurrió a primera hora de este lunes y, según testigos, el conductor perdió el control en la peligrosa bajada hacia el centro de la ciudad. 

Las causas del siniestro están bajo investigación. Por el momento, no se reportaron heridos, solo daños materiales en el automóvil. Se espera que el dueño del rodado se presente en las próximas horas para retirar el vehículo y esclarecer las circunstancias del hecho.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD