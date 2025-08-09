¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Policiales

Choque en calle Belgrano

Se produjo una colsión entre una camioneta que entraba al estacionamiento y un auto que circulaba por calle Belgrano.

Sabado, 09 de agosto de 2025 12:54

Hace instantes se produjo un siniestro vial en calle Belgrano, los vehículos involucrados fueron una camioneta, que estaba ingresando al estacionamiento, y un auto particular donde viajaban cuantro personas, mientras que en la camioneta solo iba el conductor.

Hace instantes se produjo un siniestro vial en calle Belgrano, los vehículos involucrados fueron una camioneta, que estaba ingresando al estacionamiento, y un auto particular donde viajaban cuantro personas, mientras que en la camioneta solo iba el conductor.

Rapidamente se hizo presente personal policial y del SAME para asistir a los involucrados, dentro del auto viajaba una menor de edad que por precaución fue trasladada al Materno Infantil para examinarla, mientras que el resto de las personas no sufrieron heridas.

En el lugar trabajan, tanto la policía de la provincia como criminalística para determinar las causas del siniestro, por ahora en la zona el tránsito está por media calzada por lo que se solicita a los conductores que tranistan por calle Belgrano que lo hagan con precaución siguiendo las indicaciones del personal policial.

