Al "lobito" le costó pero venció a Comercio 1 a 0

Más de la cuenta, le costó a Gimnasia vencer a Comercio ayer por la tarde en el predio "Jesús Flores" donde Rafael Mamaní convirtió el gol del triunfo, 1 a 0, en el comienzo de la 2º jornada del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol.

Más de la cuenta, le costó a Gimnasia vencer a Comercio ayer por la tarde en el predio "Jesús Flores" donde Rafael Mamaní convirtió el gol del triunfo, 1 a 0, en el comienzo de la 2º jornada del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol.

La etapa inicial tuvo la iniciativa del "lobito" en jugar al ras del suelo, pese al estado del campo, pero de esa forma a los 37' y tras algunos desacoples defensivos del local, Mamaní abrió la cuenta que en definitiva sería la victoria de los conducidos por Daniel Juárez. Antes del final, Quispe perdió un mano a mano increíble ante el golero Luna que evitó el segundo gol de Gimnasia.

En el complemento, el "lobito" estuvo cerca de ampliar el marcador en un rebote pero la bocha se fue cerca y Comercio se fortaleció con algunas variantes pero no le alcanzó. Siguió dejando espacios y Quispe de cabeza otra vez lo tuvo y la pelota se fue besando el 1º palo. Después todo fue del "azulgrana" que pudo empatarlo pero le faltó fineza. Una mala salida, le quedó servida al ingresado Jiménez que definió por encima del parante con el arco a su merced, luego el mismo tiró un centro al área y Sosa no se animó a tirarse de "palomita" cuando Granara ya estaba vencido y la última otra vez Jiménez quedó mano a mano y no le entró bien a la bocha no le dio fuerza a su remate. Y aunque Granara en la pasada lo tocó, el árbitro hizo la vista gorda.

Además ayer también en el "Fortín Gaucho", Los Perales venció 2 a 1 a Atlético Palpalá. Por su parte, Palermo en "La Tablada" goleó por 6 a 0 a El Cruce y en el estadio "Fausto Tejerina", Gorriti derrotó 2 a 1 a Alberdi.