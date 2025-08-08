Fortalecen el trabajo interdisciplinario e integral destinado a los CDI municipales

El municipio de San Salvador de Jujuy continúa fortaleciendo el compromiso con la primera infancia mediante la incorporación de nuevos profesionales al equipo interdisciplinario que trabaja en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales, con la finalidad de optimizar y complementar la calidad del servicio que se brinda a los niños y niñas en sus primeros años de vida.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, señaló “cotidianamente venimos fortaleciendo los distintos espacios municipales, especialmente en el área educativa, y en este caso en el ámbito de la educación no formal, trabajando con los más pequeños, a través de nuestros profesionales enfocados en una etapa fundamental como son los primeros mil días de vida, entendiendo que es un período clave para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas, brindando contención, estimulación y cuidado de calidad”.

Consideró además la importancia de “fortalecer espacios como los CDI donde se originan su autoestima, siendo determinante para el resto de su vida, tarea que se logra y se va potenciando a través de empleados y profesionales municipales, que llevan adelante el seguimiento de cada uno de los niños y niñas que tenemos en los CDI”.

Luego, la directora de Proyección Educativa, Agustina Pauloni, explicó “desde la dirección, en articulación con el área de Medicina Preventiva, planificamos para este segundo semestre un importante refuerzo del equipo interdisciplinario con la incorporación de nuevos profesionales: dos psicólogas, una psicomotricista y dos fonoaudiólogas, ante la necesidad de abordar la educación en la primera infancia de manera integral, entendiendo que no solo se trata de contenidos pedagógicos, sino también del acompañamiento en la crianza y el cuidado integral de los niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad”.

Luego la directora de Medicina Preventiva, Itati Gloss especificó “la idea es trabajar a la par entre las diferentes áreas municipales hacia los CDI, de manera conjunto con los equipos profesionales, puesto que ellos siguen un cronograma visitando los nueve centros de desarrollo infantil del municipio, brindando prácticas y teorías de cada área específica”.

Desde el área de fonoaudiología se detalló que el trabajo consiste en realizar registros de observación dentro de los CDl participando activamente en las salas junto a los niños. El objetivo principal es brindar herramientas y orientaciones a las familias, acompañando de manera integral a toda la comunidad de los CDI y se apunta a la detección temprana al desarrollo del lenguaje, interviniendo de forma oportuna en aquellas situaciones que lo requieran.

Otra de las áreas incorporadas al equipo interdisciplinario es la de Psicomotricidad, que asiste de forma itinerante a los nueve CDI municipales en ambos turnos, a través de un trabajo de observación directa en las salas, junto a las docentes y auxiliares, participando activamente en las actividades diarias. Luego se evalúa el desarrollo del movimiento, el desplazamiento corporal de los niños y su interacción con el entorno y sus pares, permitiendo detectar a tiempo posibles dificultades en el área motriz y acompañar el crecimiento integral.

En el ámbito de la Psicología se explicó que el objetivo principal es acompañar el trabajo que se realiza en los CDI, brindando apoyo tanto a las familias que confían en estas instituciones como al equipo docente. La tarea consiste en detectar posibles problemáticas en el desarrollo de los niños y, en caso de no haberlas, ofrecer herramientas, orientación y tips que fortalezcan el trabajo diario de los educadores.