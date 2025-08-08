Conmoción en Palpalá: un niño encontró una granada en la calle y la llevó a la escuela

Un importante despliegue policial y de bomberos se activó hoy en la Escuela N° 207 Brigadier Martijena, en el barrio 23 de Agosto, después de que un alumno llevara una granada que encontró en la calle. La rápida respuesta de las autoridades escolares y policiales permitió evacuar a todo el personal y a los estudiantes, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

El alarmante hallazgo se produjo a media mañana, cuando un estudiante le mostró a su compañero un objeto que había encontrado de camino a la escuela. Al no saber de qué se trataba, decidieron contárselo a su maestra. Fue entonces cuando la directora, al ser informada de la situación, alertó de inmediato a la comisaría local y activó el protocolo de evacuación.

En cuestión de minutos, múltiples móviles policiales y una unidad de explosivos de Bomberos de la provincia llegaron al lugar. La zona fue acordonada para asegurar el perímetro, mientras los alumnos y el personal eran evacuados y trasladados a un área segura en las inmediaciones del colegio.

El equipo de explosivos se encargó de retirar el artefacto de forma segura, siguiendo todos los protocolos necesarios. Además, se implementaron medidas de contención para los estudiantes y se bloquearon los servicios de gas y electricidad en los alrededores, como medida de precaución.

Las autoridades de la Seccional 23, dieron intervención de la fiscalía, para que se inicie una investigación para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen de la granada. Afortunadamente, no hubo heridos.