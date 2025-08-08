¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Chat GPT
Yamandú Orsi
Julieta Prandi
elecciones
Benjamin Vicuña
Javier Milei
Cristina Ferndández
Granada
Chat GPT
Yamandú Orsi
Julieta Prandi
elecciones
Benjamin Vicuña
Javier Milei
Cristina Ferndández
Granada

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Conmoción en Palpalá: un niño encontró una granada en la calle y la llevó a la escuela

La Escuela N° 207 Brigadier Martijena fue evacuada. Los bomberos aún trabajan en la zona. 

Viernes, 08 de agosto de 2025 14:13

Un importante despliegue policial y de bomberos se activó hoy en la Escuela N° 207 Brigadier Martijena, en el barrio 23 de Agosto, después de que un alumno llevara una granada que encontró en la calle. La rápida respuesta de las autoridades escolares y policiales permitió evacuar a todo el personal y a los estudiantes, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un importante despliegue policial y de bomberos se activó hoy en la Escuela N° 207 Brigadier Martijena, en el barrio 23 de Agosto, después de que un alumno llevara una granada que encontró en la calle. La rápida respuesta de las autoridades escolares y policiales permitió evacuar a todo el personal y a los estudiantes, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

El alarmante hallazgo se produjo a media mañana, cuando un estudiante le mostró a su compañero un objeto que había encontrado de camino a la escuela. Al no saber de qué se trataba, decidieron contárselo a su maestra. Fue entonces cuando la directora, al ser informada de la situación, alertó de inmediato a la comisaría local y activó el protocolo de evacuación.

En cuestión de minutos, múltiples móviles policiales y una unidad de explosivos de Bomberos de la provincia llegaron al lugar. La zona fue acordonada para asegurar el perímetro, mientras los alumnos y el personal eran evacuados y trasladados a un área segura en las inmediaciones del colegio.

El equipo de explosivos se encargó de retirar el artefacto de forma segura, siguiendo todos los protocolos necesarios. Además, se implementaron medidas de contención para los estudiantes y se bloquearon los servicios de gas y electricidad en los alrededores, como medida de precaución.

Las autoridades de la Seccional 23, dieron intervención de la fiscalía,  para que se inicie una investigación para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen de la granada. Afortunadamente, no hubo heridos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD