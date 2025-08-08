¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Chat GPT
Yamandú Orsi
Julieta Prandi
elecciones
Benjamin Vicuña
Javier Milei
Cristina Ferndández
Granada
Chat GPT
Yamandú Orsi
Julieta Prandi
elecciones
Benjamin Vicuña
Javier Milei
Cristina Ferndández
Granada

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Javier Milei realizará una cadena nacional esta noche sobre los vetos a las leyes del Congreso

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mensaje será a las 21. 

Viernes, 08 de agosto de 2025 12:51

El presidente Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. 

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD