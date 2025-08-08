¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

Siete alianzas se presentaron para las elecciones de octubre en Jujuy

Tras el cierre del plazo este 7 de agosto, se confirmaron oficialmente siete frentes políticos para la contienda provincial de octubre.

Viernes, 08 de agosto de 2025 11:03

 Conforme al cronograma de la Justicia Nacional Electoral, este jueves 7 de agosto culminó el período para el reconocimiento de alianzas políticas de cara a las elecciones generales del 26 de octubre. En Jujuy, siete frentes formalizaron su inscripción ante el Juzgado Electoral Federal.

 Conforme al cronograma de la Justicia Nacional Electoral, este jueves 7 de agosto culminó el período para el reconocimiento de alianzas políticas de cara a las elecciones generales del 26 de octubre. En Jujuy, siete frentes formalizaron su inscripción ante el Juzgado Electoral Federal.

Las alianzas que se presentaron son: 

Frente Primero Jujuy Avanza

Frente La Libertad Avanza

Frente Jujuy Crece

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad 

Frente Transformación Libertaria 

Frente Fuerza Patria  

Frente Liberal

Los próximos plazos que se vienen en materia electoral son los siguientes:

El 12 de agosto vence el plazo para solicitar la asignación de colores partidarios, elemento esencial para el diseño de boletas oficiales y materiales de campaña.

El 17 de agosto será la fecha límite para el registro de listas de candidatos, instancia en la que todos los espacios deberán oficializar sus postulantes ante la justicia electoral.

Finalmente, el 27 de agosto marcará el inicio formal de la campaña electoral, habilitando actos públicos, difusión de propuestas y actividades proselitistas.

