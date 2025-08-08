Caso Matías Jurado: nueva jornada de pericias

Esta mañana en las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación en calle Urquiza, se realizó una nueva jornada de pericias en la persona de Matías Jurado, acusado de por lo menos un asesinato.

A las 8:30 ingresó el acusado protegido por el cuerpo de operaciones especiales penitenciarias (COEP), vestido con un chaleco antibalas y casco de protección, pasadas las 10:30 se retiró, según confirmaron fuentes, la próxima semana, lunes y martes, continuarán las pericias.

Este medio también pudo saber que el detenido se encuentra en el penal de Gorriti, aislado de los demás presos, situación que ya se había repetido durante el cumplimiento de su condena de 8 años, muchos de los internos "le tenían miedo porque era medio loco" afirmaron fuentes penitenciarias.

Recordemos que en el día de ayer en conferencia de prensa, el fiscal Beller confirmó que los restos hallados en la casa de Matías Jurado corresponden a seres humanos, luego del análisis de ADN realizado por el Laboratorio de Genética Forense.

"Se ha encontrado mucha piel. De esa piel, hay un fragmento que aparentemente podría corresponder a una parte del cuerpo humano. Se habla de una oreja o de una nariz. En el día de ayer (por el miércoles) hemos podido cuantificar que desde el Laboratorio de Genética Forense que la piel sí ha dado positivo para ADN humano", declaró tajante Beller.