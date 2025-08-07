¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Informacion General

Jueves fresco e inestable

Se espera una máxima de 14 °C. 

Jueves, 07 de agosto de 2025 07:29

 Los jujeños amanecieron con un jueves fresco y nublado en la capital provincial. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Salvador de Jujuy registrará hoy una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 9°C, manteniéndose dentro de los parámetros habituales para esta época del año. La humedad promedio rondará el 72%.

Existen probabilidades de lloviznas por la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche.

 Se espera un día fresco y cubierto en San Salvador de Jujuy, caracterizado por temperaturas bajas, vientos suaves que rotarán entre el noroeste, oeste y suroeste, y una humedad moderada que alcanzará su punto máximo durante la media mañana. 

